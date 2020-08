Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Couvre-feu dans le Wisconsin après des tirs de la police sur un homme noir Reuters • 24/08/2020 à 13:34









par Ann Maria Shibu 24 août (Reuters) - Un couvre-feu a été imposé à Kenosha, une ville de l'État du Wisconsin, après que la police ait tiré dimanche à plusieurs reprises dans le dos d'un homme noir apparemment non armée, déclenchant une nuit de manifestations et d'émeutes. Cette affaire relance une nouvelle fois un débat toujours très vif aux Etats-Unis sur les brutalités policières et le racisme, relancé par la mort, le 25 mai dernier, de George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, après qu'un policier blanc ait appuyé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes, l'empêchant de respirer. A Kenosha, la victime, identifiée par le gouverneur du Wisconsin Tony Evers sous le nom de Jacob Blake, est hospitalisée dans un état grave. Les policiers impliqués ont été placés en congé administratif. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et reprise par les médias américains montre un homme se dirigeant vers une voiture suivi par deux policiers. L'un d'eux lui tire dessus alors que l'homme était en train d'ouvrir la portière. Les images ont rapidement déclenché l'indignation dans la ville américaine. Selon les images des réseaux sociaux, une foule de manifestants a marché dans les rues de Kenosha et lancé des cocktails Molotov et des pavés sur les forces de l'ordre. La police a imposé un couvre-feu dans toute la ville jusqu'à 7 heures du matin, heure locale (1200 GMT). (Ann Maria Shibu à Bengalore, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

