Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Cour suprême-Les démocrates vont boycotter un vote préliminaire sur Barrett Reuters • 22/10/2020 à 00:51









WASHINGTON, 22 octobre (Reuters) - Les démocrates ont annoncé mercredi leur intention de boycotter le vote préliminaire prévu jeudi à la commission des Affaires judiciaires du Sénat pour confirmer la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême des Etats-Unis, dénonçant ce processus comme une "mascarade". Le président Donald Trump a choisi Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer Ruth Barber Ginsburg, décédée le mois dernier. Alors que la commission est composée de 12 républicains et 10 démocrates, son président, le républicain Lindsey Graham, a indiqué qu'il serait en mesure de faire avancer le processus de nomination malgré le boycott des démocrates. L'aval que devrait donner la commission à la nomination de Barrett ouvrira la voie à un vote au Sénat, contrôlé par les républicains, en début de semaine prochaine. Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a fait du vote de confirmation de Barrett une haute priorité et oeuvre pour qu'il ait lieu avant l'élection présidentielle du 3 novembre, conformément au souhait de Donald Trump. En cas de nomination - à vie - de Barrett, la majorité conservatrice à la Cour suprême serait portée à six juges contre trois. Jamais un juge nommé pour occuper un siège à la Cour suprême n'a été confirmé par le Sénat à une date aussi proche d'une élection présidentielle. (Richard Cowan; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.