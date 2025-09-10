USA-Contraction inattendue des prix à la production en août

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis se sont contractés contre toute attente en août, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail.

L'indice PPI a reflué de 0,1% le mois dernier après une augmentation de 0,7% (révisée de +0,9%) en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3%.

Sur une base annuelle, la croissance des prix à la production est ressortie à +2,6% en août, après une hausse de 3,1% (révisée de +3,3%) en juillet, alors que le consensus prévoyait +3,3%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)