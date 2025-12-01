 Aller au contenu principal
USA Compression progresse grâce à son projet d'acquisition de J-W Power pour 860 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du fournisseur de services de compression de gaz naturel USA Compression USAC.N ont augmenté de 1 % à 25,50 $ avant le marché

** La société va acquérir J-W Power Company pour un montant total d'environ 860 millions de dollars

** Selon l'accord, USAC financera 430 millions de dollars en espèces, avec des plans pour financer initialement par la capacité disponible de sa facilité de crédit renouvelable, et émettra ~18,3 millions de nouvelles unités ordinaires d'USAC

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 7,1 % depuis le début de l'année

Environnement

Valeurs associées

USA COPMRESS PRT
26,000 USD NYSE +3,30%
