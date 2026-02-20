 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : Commerzbank se veut rassurante après un PIB moins bon que prévu
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:38

Réagissant aux chiffres décevants de la croissance américaine parus il y a environ une heure, Commerzbank préfère se montrer rassurante, anticipant "toujours une forte croissance de l'économie américaine cette année".

Pour rappel, selon le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis n'a augmenté que de 1,4% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, alors que les économistes attendaient en moyenne une croissance de 3%.

La croissance de l'économie américaine a donc connu un ralentissement bien plus fort que prévu en fin d'année dernière, par rapport à un rythme de 4,4% enregistré au 3e trimestre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation précédente).

Cette décélération reflète des contractions des dépenses publiques et des exportations, ainsi qu'un ralentissement des dépenses des ménages, en partie compensés par une accélération des investissements. La baisse des importations a été plus faible qu'au trimestre précédent.

"La fermeture temporaire des agences fédérales (" shutdown ") a réduit le taux de croissance d'environ un point de pourcentage", explique Commerzbank, qui s'attend cependant à ce que cet effet s'inverse au 1er trimestre 2026.

"Alors que l'essor de conditions de financement favorables et celui de l'intelligence artificielle devraient se poursuivre, nous anticipons toujours une forte croissance de l'économie américaine cette année", poursuit la banque allemande.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank