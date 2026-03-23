USA-Collision avion-véhicule sur une piste d'atterrissage de LaGuardia, deux morts, des blessés

(Actualisé avec précisions)

Une collision entre un avion en phase d'atterrissage et un camion incendie sur une piste de l'aéroport de LaGuardia, à New York, a fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés dimanche soir, provoquant la fermeture de l'aéroport, ont déclaré les autorités.

L'appareil, un CRJ-900 d'Air Canada Express AC.TO , exploité par Jazz Aviation, le partenaire régional de la compagnie nationale canadienne, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage en provenance de Montréal. Jazz Aviation appartient à Chorus Aviation CHR.TO .

Le pilote et le copilote de l'avion sont décédés, a confirmé le Port Authority de New York et du New Jersey, l'autorité aéroportuaire des deux Etats.

L'instance déplore 41 blessés : 32 ont été autorisés à quitter l'hôpital, neuf y demeurent avec des "blessures graves".

Le Bureau national de sécurité des transports américain (NTSB) a fait savoir qu'il allait mettre en place une équipe d'experts techniques pour étudier cet incident, qui devrait faire l'objet d'une enquête approfondie, compte tenu de la série de défaillances récentes survenues dans le secteur aérien.

Le véhicule de secours intervenait sur un autre incident - un appareil de la compagnie United Airlines qui avait signalé une odeur suspecte - lorsqu'il a été percuté par l'avion sur la piste 4 de l'aéroport. Deux pompiers ont été grièvement blessés, selon le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

L'avion a percuté le véhicule à une vitesse de 39 km/heure, d'après Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 (heure de la côte Est américaine) (03h37 GMT).

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des Etats-Unis a indiqué que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures (18h0 GMT) ce lundi.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)