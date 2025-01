USA: Cleveland-Cliffs et Nucor préparent une contre-offre sur U.S. Steel (presse)

Les sidérurgistes américains Cleveland-Cliffs et Nucor préparent une contre-offre pour racheter leur concurrent U.S. Steel, dont le projet de fusion avec le groupe japonais Nippon Steel a été bloqué par le président américain Joe Biden, affirme lundi la chaîne CNBC.

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Selon la chaîne spécialisée dans les informations économiques, faisant référence à des sources non identifiées, Cleveland-Cliffs est prêt à payer entre 35 et 40 dollars par action, en liquide, pour s'emparer d'USS dont le siège resterait à Pittsburgh (Pennsylvanie).

Dans un second temps, Cliffs cèderait la filiale Big River Steel (BRS) à Nucor.

Situé à Osceola (Arkansas), BRS est équipé de fours à arc électrique (EAF) au lieu de hauts-fourneaux au charbon, à la suite d'un vaste plan d'investissements mené par USS ces dernières années pour réduire son empreinte carbone et qui le rend particulièrement attractif.

Sollicités par l'AFP, Cleveland-Cliffs, Nucor et U.S. Steel n'ont pas répondu dans l'immédiat et Nippon Steel s'est refusé à tout commentaire.

Vers 16H15 GMT, à la Bourse de New York, l'action d'USS bondissait de 8%, celle de Cleveland-Cliffs gagnait 3,84% et celle de Nucor 3,34%.

A quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, le président Joe Biden a annoncé le 3 janvier bloquer l'acquisition à 14,9 milliards de dollars (dette comprise) de U.S. Steel par son rival japonais Nippon Steel, au nom de la "sécurité nationale".

L'opération, annoncée en décembre 2023, devait à l'origine être finalisée au plus tard au troisième trimestre 2024. Le groupe japonais offrait 55 dollars par action.

Nippon Steel et U.S. Steel ont indiqué dimanche avoir obtenu de Washington un sursis courant jusqu'en juin - au lieu des trente jours réglementaires - pour abandonner formellement leur projet d'union.

Le ministre des Affaires étrangères japonais Takeshi Iwaya avait aussitôt souligné l'importance de "gérer ce dossier" de façon à ne pas miner "l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis".

U.S Steel avait engagé à l'été 2023 un "processus formel (...) pour évaluer les alternatives stratégiques pour la société", après avoir reçu plusieurs offres non sollicitées dont l'une émanait de Cleveland-Cliffs.

Au terme de ce processus, USS avait choisi une union avec le groupe japonais.