USA : chute des mises en chantier de logements en août
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:38

Le Département du Commerce fait état d'une chute de 8,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 307 000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.

Les permis de construire de logements américains, censés préfigurer les mises en chantier futures, se sont contractées de 3,7% le mois dernier, à 1 312 000, alors que les achèvements de logements ont au contraire progressé de 8,4% à 1 608 000.

