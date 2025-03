USA: chute de l'indice de confiance UMich en mars information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains se dégrade nettement en mars, selon l'indice de l'Université du Michigan (UMich) qui ressort à 57,9 en estimation préliminaire, à comparer à 64,7 le mois dernier.



Cette dégradation reflète principalement une chute des attentes des consommateurs, dont le sous-indice perd presque 10 points pour s'établir à 54,2, tandis que celui des conditions économiques actuelles ne s'est tassé que d'environ deux points à 63,5.



'Les attentes pour l'avenir se sont détériorées dans de multiples facettes de l'économie, notamment les finances personnelles, le marché du travail, l'inflation, les conditions d'activité et les marchés boursiers', précise la directrice des sondages Joanne Hsu.



'De nombreux consommateurs ont mentionné le niveau élevé d'incertitude entourant les politiques et d'autres facteurs économiques. Les fluctuations fréquentes des politiques économiques rendent très difficile de planifier l'avenir', poursuit-elle.





