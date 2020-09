Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Certains déplacements des diplomates chinois soumis à des autorisations Reuters • 02/09/2020 à 17:10









WASHINGTON, 2 septembre (Reuters) - Les diplomates chinois de haut rang en poste aux Etats-unis devront dorénavant demander l'autorisation du gouvernement pour se rendre sur les campus universitaires ou pour participer à des rassemblements culturels de plus de 50 personnes hors de leur ambassade, a annoncé mercredi le département d'Etat. Il précise avoir agi en réponse aux restrictions imposées selon lui aux diplomates américains en Chine. Dans un communiqué, le département d'Etat ajoute qu'il prendra des mesures pour s'assurer que tous les comptes de l'ambassade de Chine et de ses consulats sur les réseaux sociaux sont "correctement identifiés". (Humeyra Pamuk , version française Jean-Philippe Lefief)

