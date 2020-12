Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Californie-Le capitaine d'un bateau brûlé inculpé d'homicides involontaires Reuters • 02/12/2020 à 05:58









LOS ANGELES, 2 décembre (Reuters) - Le capitaine d'un bateau de tourisme qui a pris feu et coulé au large des côtes de la Californie en 2019, tuant 34 personnes dans ce qui constitue l'un des accidents maritimes les plus meurtriers des Etats-Unis, a été inculpé mardi de chefs d'accusation d'homicide involontaire. Chacun des 34 chefs d'accusation visant Jerry Nehl Boylan, habitant de Santa Barbara âgé de 67 ans, est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, a déclaré le parquet de Los Angeles. Boylan est accusé d'avoir causé la mort de 33 passagers et d'un membre d'équipage en raison de "son inconduite, sa négligence et son manque d'attention à ses obligations", ont dit les procureurs dans un communiqué. La plupart des passagers du bateau dormaient lorsqu'un incendie s'est propagé dans l'appareil, aux premières heures du 2 septembre 2019, lors d'une expédition de plongée sous-marine. (Steve Gorman; version française Jean Terzian)

