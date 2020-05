Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden va s'exprimer sur les accusations d'agression sexuelle le visant Reuters • 01/05/2020 à 01:46









WASHINGTON, 1er mai (Reuters) - Joe Biden, quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis, doit s'exprimer pour la première fois vendredi sur les déclarations d'une de ses anciennes collaboratrices qui l'accuse d'agression sexuelle commise il y a près de 30 ans. Ces accusations ont été rejetées par l'équipe de campagne de l'ancien vice-président américain, mais celui-ci ne s'est jusqu'à présent jamais exprimé publiquement sur la question. Il est prévu que Joe Biden soit interrogé sur le sujet vendredi lors d'une émission matinale de MSNBC, a fait savoir la chaîne de télévision câblée jeudi sur Twitter. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la campagne Biden sur cet entretien. Tara Reade, ancienne assistante de Joe Biden qui a travaillé à son service de décembre 1992 à août 1993 alors qu'il était sénateur, a déclaré à plusieurs médias américains, dont le New York Times et le Washington Post, que Biden l'avait bloquée contre un mur et glissé ses mains sous son chemisier et sous sa jupe. Elle a déposé une plainte le mois dernier à la police de Washington, selon plusieurs médias, même si les faits allégués sont désormais couverts par les règles de prescription. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer les accusation de Tara Reade et n'a pu entrer en contact avec elle ou un de ses représentants. L'entretien que doit accorder Joe Biden, 77 ans, intervient après que plusieurs de ses pairs démocrates l'ont incité à réagir personnellement aux accusations. L'ancien vice-président de Barack Obama devrait affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. L'actuel locataire de la Maison blanche a été accusé par le passé d'agression sexuelle par plus d'une dizaine de femmes, des accusations que Trump et ses conseillers ont rejetées. "Je pense qu'il doit répondre", a dit le président républicain lors d'un point de presse jeudi. "Il pourrait s'agir de fausses accusations. J'en sais quelque chose", a poursuivi Donald Trump. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a pris plus tôt dans la journée la défense de Joe Biden, dont elle avait annoncé lundi qu'elle soutenait la candidature pour le scrutin de novembre prochain. Elle a observé lors d'une conférence de presse que les collaborateurs de Joe Biden au Sénat avaient dit n'avoir aucun souvenir de plaintes pour agression sexuelle. Nancy Pelosi a également rappelé l'engagement de longue date de Joe Biden en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. "J'ai un total respect pour le mouvement #MeToo dans son ensemble", a-t-elle déclaré. "Il y a aussi des procédures et le fait que Joe Biden est Joe Biden. Il est l'incarnation de l'espoir, de l'optimisme et de l'authenticité pour notre pays, un homme de grande valeur", a-t-elle ajouté. (Susan Cornwell à Washington, Trevor Hunnicutt à New York; version française Camille Raynaud, Henri-Pierre André et Jean Terzian)

