USA-Biden rend hommage, au Capitole, au policier tué lors de l'assaut

par Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 3 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a effectué mardi soir une visite au Capitole pour y rendre hommage à Brian Sicknick, l'officier de police tué le mois dernier quand des partisans de l'ancien président Donald Trump ont lancé un assaut contre le bâtiment alors qu'y étaient rassemblés les élus du Congrès.

Au cours d'une cérémonie solennelle, la dépouille incinérée de Brian Sicknick, qui a succombé à ses blessures au lendemain de l'attaque du 6 janvier, est arrivée mardi soir dans la rotonde du Capitole pour y être exposée jusqu'à mercredi midi.

Joe Biden, accompagné de la Première dame Jill Biden, s'est tenu en silence devant le pupitre installé au centre de la rotonde en hommage au policier défunt.

Les élus du Congrès devraient tour à tour se présenter mercredi matin dans la rotonde en l'honneur de Brian Sicknick, qui était membre de la police du Capitole depuis 2008 après avoir servi au sein de la Garde nationale du New Jersey. Il était âgé de 42 ans.

(avec Steve Holland; version française Jean Terzian)