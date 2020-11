Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden pourrait nommer à la CIA l'ex-conseiller à la sécurité d'Obama Reuters • 26/11/2020 à 02:05









WASHINGTON, 26 novembre (Reuters) - Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, envisage de nommer Tom Donilon, diplomate chevronné et conseiller à la sécurité nationale de l'ancien président démocrate Barack Obama, comme directeur de la CIA, a déclaré mercredi une personne au fait de la situation, confirmant une information rapportée par Politico. Ce poste pourrait être l'un des plus sensibles à occuper sous l'administration Biden, après quatre années durant lesquelles le républicain Donald Trump a exprimé sa défiance à l'égard de la CIA en l'accusant d'être au coeur d'un complot destiné à nuire à sa présidence. Joe Biden, qui doit être investi le 20 janvier, étudie aussi la possibilité de nommer Michael Morell, qui fût directeur adjoint de la CIA et directeur par intérim de l'agence à deux reprises sous Barack Obama. Vice-président de Barack Obama pendant huit ans, Joe Biden a vraisemblablement collaboré étroitement avec Tom Donilon et Michael Morell. Il a déjà choisi d'ex-membres de l'administration Obama pour des postes importants en matière de sécurité nationale, alors que son futur gouvernement prend forme et que la transition s'accélère. (Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)

