Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden exhorte le Congrès à soutenir l'économie, promet plus en janvier Reuters • 01/12/2020 à 20:51









par Jarrett Renshaw et Joseph Ax WILMINGTON, Delaware, 1er décembre (Reuters) - Joe Biden a invité mardi les élus du Congrès à adopter rapidement un plan de soutien à l'économie américaine frappée par l'épidémie de coronavirus et promis de nouvelles mesures pour relancer l'activité dès sa prise de fonctions en janvier. "Dans l'immédiat, l'ensemble du Congrès doit unir ses forces et adopter un plan d'aide solide pour répondre aux besoins urgents", a déclaré le président élu des Etats-Unis à l'occasion de la présentation de ses candidats aux postes clés du pilotage de l'économie. Un groupe de parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du Congrès a présenté dans la journée un plan de soutien de 908 milliards de dollars (754 milliards d'euros) face à la crise du coronavirus. Selon Joe Biden, l'adoption d'un tel programme par le Congrès avant son investiture le 20 janvier prochain ne sera "au mieux qu'un point de départ". "Mon équipe de transition travaille d'ores et déjà sur ce que je proposerai au prochain Congrès pour répondre aux multiples crises que nous affrontons, en particulier nos crises économique et sanitaire", a déclaré le président élu démocrate. Joe Biden, qui s'exprimait de son fief de Wilmington, dans le Delaware, avait à ses côtés l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen, qu'il a nommée au poste de secrétaire au Trésor, une nomination qui doit encore être confirmée par le Sénat. L'ancienne conseillère économique de Barack Obama a estimé que les Etats-Unis étaient confrontés à une crise historique provoquée par la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur l'activité économique. "C'est une tragédie américaine et il est essentiel que nous agissions dans l'urgence. L'inaction produira un ralentissement qui se renforcera de lui-même, provoquant encore plus de dommages", a déclaré Janet Yellen. L'équipe mise sur pied par Joe Biden accrédite l'hypothèse d'une approche plus volontariste de la politique économique que celle requise par les conséquences de la pandémie. Les conseillers nommés par l'ancien vice-président de Barack Obama plaident pour un plan de relance global capable de soutenir l'emploi, réduire les inégalités et venir en aide aux femmes et aux minorités, particulièrement touchées par la crise. Selon le dernier bilan fourni mardi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies, le COVID-19 a fait 267.302 morts aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé au monde par la maladie. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.