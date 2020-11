Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden devrait nommer Antony Blinken secrétaire d'Etat-source Reuters • 23/11/2020 à 03:30









(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires) WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Le diplomate chevronné Antony Blinken, qui fût numéro deux du département d'Etat américain et conseiller adjoint à la sécurité nationale au sein de l'administration Obama, devrait être choisi par le président élu américain Joe Biden comme chef de la diplomatie, a déclaré dimanche un allié de Biden. D'après l'agence Bloomberg, citant des sources non identifiées, une annonce de la nomination d'Antony Blinken est prévue mardi. L'équipe de transition de Joe Biden a décliné une demande de commentaire. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès d'Antony Blinken. Un allié de Joe Biden ayant requis l'anonymat a déclaré à Reuters qu'Antony Blinken était le choix le plus vraisemblable de Biden comme secrétaire d'Etat et qu'une officialisation devrait intervenir cette semaine. Blinken, 58 ans, est l'un des confidents de longue date de Biden et fût l'un de ses principaux conseillers pendant la campagne électorale, au-delà même des questions de politique étrangère. Après la défaite de la démocrate Hillary Clinton face au républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016, Antony Blinken est devenu l'un des fondateurs de WestExec Advisors, une firme basée à Washington conseillant les grandes entreprises sur les risques géopolitiques. Né à New York, Blinken a exercé comme avocat pendant une courte période après ses études à Harvard avant d'entrer en politique à la fin des années 1980. Il a rejoint par la suite la Maison blanche comme plume de Bill Clinton puis est devenu l'un des conseillers à la sécurité nationale de celui-ci. Dans l'administration Obama, Blinken a oeuvré à limiter les déploiements militaires américains à un nombre restreint de soldats. Mais il a déclaré l'an dernier à Reuters que Donald Trump avait nui à la crédibilité des Etats-Unis en retirant les troupes américaines de Syrie en 2019. VOIR AUSSI ENCADRE Biden devrait s'appuyer sur un cercle de confiance restreint à la Maison blanche LE POINT sur la victoire déclarée de Joe Biden à la présidentielle, que Donald Trump refuse de reconnaître (David Brunnstrom à Washington et Trevor Hunnicutt à Wilmington (Delaware); version française Jean Terzian)

