Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Biden devrait annoncer cette semaine le nom de sa colistière Reuters • 11/08/2020 à 05:23









NEW YORK, 11 août (Reuters) - Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a mené les ultimes entretiens en vue du choix de sa colistière et son équipe de campagne se prépare à annoncer son choix cette semaine, a dit lundi à Reuters une personne au fait du processus. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui a promis de choisir une femme pour la vice-présidence s'il est élu le 3 novembre, doit formellement être investi comme candidat du Parti démocrate lors de la convention nationale prévue du 17 au 20 août. Le New York Times, citant des sources informées du processus de sélection, a rapporté en premier lieu que la campagne Biden prévoyait de faire part de sa décision dès mardi, mais plus vraisemblablement mercredi. Un porte-parole de la campagne Biden a décliné une demande de commentaire. (Trevor Hunnicutt et Michael Martina; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.