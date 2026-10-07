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USA : baisse surprise des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 16:36

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Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,1 millions de barils lors de la semaine du 28 septembre, signalant un repli de 3,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les analystes tablaient sur une hausse de l'ordre de 1,7 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés sont restés inchangés tandis que les stocks d'essence ont progressé timidement, de 0,4 million de barils (le consensus anticipait -1,7 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 16,5 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 92,7% de leur capacité opérationnelle.

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