USA-Baisse surprise des offres d'emplois en novembre-Jolts

Le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis a diminué en novembre comparativement au mois précédent, montrent des données officielles publiées mercredi qui ressortent en dessous du consensus.

Ces offres se sont établies à 7,146 millions en novembre, contre 7,449 millions (révisé de 7,670 millions) en octobre, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,600 millions d'offres d'emplois en novembre.

