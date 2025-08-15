USA: baisse surprise de la confiance du consommateur en août (Michigan) information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 16:17









(Zonebourse.com) -











Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dont l'indice de confiance a reculé à 58,6 après 61,7 en juillet.



Les économistes prévoyaient au contraire une hausse autour de 62,1.



Il s'agit de son premier repli en quatre mois.



C'est la composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui accuse le plus fort repli, avec une baisse 60,9 contre 68,0 le mois précédent en raison de l'érosion du pouvoir d'achat causée par les prix élevés.



Celle des perspectives a reculé moins nettement, à 85,3 contre 92,1.



Les premiers résultats de l'enquête montrent aussi une remontée des anticipations d'inflation à l'horizon d'un an, à 4,9% contre +4,5% en juillet.



'Dans l'ensemble, les consommateurs ne s'attendent plus au scénario du pire pour l'économie, comme ils le craignaient en avril lorsque les tarifs douaniers réciproques avaient été annoncés, avant d'être suspendus', indique Joanne Hsu, l'auteure du rapport.



'En revanche, ils continuent de penser que l'inflation et le chômage vont se détériorer à l'avenir', souligne-t-elle.















