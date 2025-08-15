USA: baisse surprise de la confiance du consommateur en août (Michigan)
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 16:17
Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dont l'indice de confiance a reculé à 58,6 après 61,7 en juillet.
Les économistes prévoyaient au contraire une hausse autour de 62,1.
Il s'agit de son premier repli en quatre mois.
C'est la composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui accuse le plus fort repli, avec une baisse 60,9 contre 68,0 le mois précédent en raison de l'érosion du pouvoir d'achat causée par les prix élevés.
Celle des perspectives a reculé moins nettement, à 85,3 contre 92,1.
Les premiers résultats de l'enquête montrent aussi une remontée des anticipations d'inflation à l'horizon d'un an, à 4,9% contre +4,5% en juillet.
'Dans l'ensemble, les consommateurs ne s'attendent plus au scénario du pire pour l'économie, comme ils le craignaient en avril lorsque les tarifs douaniers réciproques avaient été annoncés, avant d'être suspendus', indique Joanne Hsu, l'auteure du rapport.
'En revanche, ils continuent de penser que l'inflation et le chômage vont se détériorer à l'avenir', souligne-t-elle.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones touchant un record à la hausse, soutenu par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre et par les gains enregistrés par UnitedHealth. ... Lire la suite
-
Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes ... Lire la suite
-
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi en Alaska pour un sommet historique aux enjeux cruciaux pour l'Ukraine et la stabilité de l'Europe, après trois ans d'une guerre meurtrière. Le président américain a décollé pour Anchorage, aux confins des ... Lire la suite
-
Scénario catastrophe dans le nord du Pakistan: de soudaines pluies de mousson ont tué près de 200 personnes en 24 heures et un hélicoptère venu à la rescousse s'est écrasé vendredi, faisant cinq morts supplémentaires. Le pays, le cinquième le plus peuplé au monde, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer