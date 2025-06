USA: baisse surprise de la confiance du consommateur information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est dégradée en juin, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board, une détérioration qui conforte le scénario d'un ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis.



L'indice de confiance de l'organisation patronale est ressorti à 93 ce mois-ci contre 98,4 en mai, un niveau nettement inférieur au consensus qui le donnait à 99.



Signe des inquiétudes des consommateurs, le sous-indice mesurant leur jugement de la situation actuelle a chuté 6,4 points à 129,1.



Celui de leurs anticipations a de son côté reculé de 4,6 points à 69, sous le seuil des 80 points censé annoncer une récession à venir.





