Lancement officiel du premier parc éolien flottant en France, sur les côtes des Bouches-du-Rhône

Des éoliennes au large de Port-de-Bouc, le 7 décembre 2023 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

A 17 km des côtes les plus proches, invisibles malgré le ciel bleu, les trois éoliennes flottantes de "Provence Grand large", gigantesques structures de 174 m au dessus des flots, sont les premières officiellement mises en service en France, au large de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône).

"C'est le premier parc éolien flottant en France, et le plus puissant", a affirmé lundi Christine de Jouette, directrice de cette ferme d'éoliennes pour EDF Power Solutions, ex-EDF Renouvelables, porteur de ce programme avec le Canadien Enbridge.

Puissant donc, sauf lundi, pour le lancement officiel de la production de cette ferme éolienne: en cette journée de canicule, les pales des trois monstres étaient désespérément immobiles, privées de la moindre brise.

"Chaque éolienne pourra tourner en moyenne à 8,3 mégawatts", soit 25 mégawatts à elles trois, de quoi fournir une ville de 45.000 habitants (équivalent à celle de Martigues) pendant une année en électricité, a précisé la dirigeante de la filiale d'EDF.

"C'est une technologie qui permet une très bonne stabilité" malgré le vent et la houle, "les flotteurs fonctionnent comme un pendule inversé", poursuit Mme de Jouette, schématisant avec ses mains l'éolienne derrière elle, à plusieurs centaines de mètres.

D'un poids total de 3.500 tonnes, tenue par deux lignes d'ancrage, chaque éolienne est équipée d'un système de flotteurs qui permet d'éloigner le parc éolien des côtes, préservant ainsi les fonds marins des forages de maintien des éoliennes classiques.

Contrairement à celles dont le mât est planté dans le sol marin, qui représentent la majorité des éoliennes en mer en France, celles flottantes peuvent être installées dans des zones profondes et plus venteuses. Une nécessité en Méditerranée, où le sol marin atteint rapidement les 100 mètres de profondeur.

- "Pays béni des dieux" -

"Le vent en mer est de très bonne qualité, il n'est pas gêné par les montagnes ou les arbres. Il y a un très beau flux aérodynamique, un vent fort pour faire tourner les pales. Le rotor se met en rotation a partir de 25 m/s" (10 km/h), a commenté la directrice.

"On est dans un pays béni des dieux. Un pays très venteux, des vents de 10 m/s du nord-ouest avec le mistral, et du sud-est. Et on a un sol marin béni pour les ancrages, qui n'est pas très dur", poursuit-elle: grâce à cela, il sera possible de produire "de façon prévisible, c'est-à-dire qu'en fonction de la météo on pourra prévoir notre production".

Cette ferme, dont la concession est réservée pour les 40 prochaines années, a une durée de vie prévue de 20 ans, pour un investissement total de 300 millions d'euros financés pour un tiers par des fonds propres, un tiers par des subventions (nationales, européennes et locales) et un tiers par des banques, a précisé EDF Power solutions.

Lauréat d'un appel d'offres national en 2016, l'énergéticien a testé ce système flottant depuis novembre 2024: sur cette période, il a déjà injecté 30 gigawatts/heure sur le réseau électrique vers le continent.

EDF Power Solutions a depuis remporté deux autres appels d'offres, notamment pour un parc de 19 éoliennes flottantes produisant 250 mégawatts à l'horizon 2031, également dans le golfe de Fos.

Avec ses 2.800 km de côtes, la France avait décidé de se lancer dans l'éolien en mer dès 2009. Les éoliennes flottantes, technologie encore immature mais dont l'Europe est pionnière, s'imposent en Méditerranée où le plancher marin descend vite.

Après Provence Grand Large, deux autres fermes d'éoliennes flottantes sont attendues très prochainement en Méditerranée: le projet EolMed au large de Gruissan (Aude), promu par le producteur indépendant Quair, avec une participation de 20% de Total ; et celui des Eoliennes flottantes du Golfe du Lion, au large de Leucate (Aude) et de Barcarès (Pyrénées-Orientales), porté par Ocean Winds, coentreprise dédiée à l'éolien en mer détenue par Engie et le groupe portugais EDPR.