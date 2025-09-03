USA-Baisse plus forte que prévu des offres d'emplois en juillet - Jolts

Le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis a diminué en juillet plus fortement que prévu, montrent des données publiées mercredi par le département du Travail américain.

Ces offres ont reculé à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les offres d'emplois du mois de juillet ont été revues à la baisse par rapport au chiffre de 7,437 millions annoncé initialement.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,378 millions d'offres d'emplois en juillet.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)