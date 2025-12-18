 Aller au contenu principal
USA: baisse plus forte que prévu des inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:46

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 décembre, à 224 000 contre 237 000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le Département du Travail, des données qui montrent une certaine résistance du marché du travail.

A titre de comparaison, les économistes attendaient en moyenne 225 000 inscriptions au chômage, après les 236 000 annoncées en première lecture au titre de la semaine du 6 décembre.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est quant à elle légèrement remontée à 217 500, contre 217 000 la semaine d'avant.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,897 millions lors de la semaine au 6 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 67 000 à comparer au 1,830 million (révisé) de la semaine précédente.

