USA: baisse plus forte que prévu de la confiance du consommateur (ConfBoard)
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 16:14
L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale est ressorti à 89,1 ce mois-ci, un niveau inférieur au consensus qui le donnait à 91 après 92,9 en novembre, un chiffre qui témoignait de l'optimisme des ménages après la fin du "shutdown" des administrations fédérales il y a plus d'un mois.
Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle - qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi - a chuté de 9,5 à 116,8 en décembre.
Celui de leurs anticipations s'est quant à lui maintenu à 70,7, mais il ressort pour la 11ème fois consécutive en-dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir.
A lire aussi
-
Le Venezuela, connu pour son or noir, le pétrole, dispose aussi d'un or brun: son rhum, lancé à la conquête du monde pour sortir d'un marché national exigu et en pleine mutation. Récompensé par d'innombrables médailles lors de concours internationaux, apprécié ... Lire la suite
-
L'Etat pakistanais a annoncé mardi avoir vendu pour 409 millions d'euros une part majoritaire de 75% dans la compagnie aérienne nationale Pakistan International Airlines (PIA) après une première tentative ratée de privatisation l'année dernière. Le gouvernement ... Lire la suite
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine à l'aide de dizaines de missiles et de centaines de drones, faisant trois morts, dont un enfant de quatre ans, et provoquant d'importantes ... Lire la suite
-
"C'est la principale menace" : le directeur de Tchernobyl sonne l'alarme face au spectre d'une frappe sur le sarcophage de confinement
Mise en service en 2019, l'arche qui recouvre le réacteur n°4 de la centre nucléaire a été endommagée par une frappe de drone en février dernier. Une frappe russe pourrait provoquer l'effondrement de l’abri antiradiations interne de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer