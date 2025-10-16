information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 14:38

USA-Baisse plus forte que prévu de l'indice "Philly Fed" en octobre

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées de façon plus forte que prévu en octobre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.

L'indice "Philly Fed" a reculé à -12,8 après +23,2 en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +8,5.

La composante des nouvelles commandes s'établit à +18,20 en octobre contre +12,40 en septembre.

Le sous-indice des perspectives d'activité ressort pour sa part à +36,20 ce mois-ci, contre +31,50 en septembre, et celui de l'emploi à +4,60 après +5,60 un mois plus tôt.

Celui des prix acquittés ressort à +49,20 en octobre contre +46,80 en septembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)