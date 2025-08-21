USA-Baisse plus forte que prévu de l'indice "Philly Fed" en août

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées plus que prévu en août, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.
L'indice "Philly Fed" a reculé à -0,3 après +15,9 en juillet.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +7,0.
La composante des nouvelles commandes s'établit à -1,90 en août contre +18,4 en juillet.
Le sous-indice des perspectives d'activité ressort pour sa part à +25,0 ce mois-ci, contre +21,5 un mois plus tôt, et celui de l'emploi à +5,90 après +10,3.
Celui des prix acquittés ressort à +66,8 en août contre +58,8 en juillet.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer