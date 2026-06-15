USA-Baisse plus forte que prévu de l'indice d'activité "Empire State" en juin

L'activité manufacturière dans la région de New York a baissé plus que prévu en juin, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +5,7​​​ après ​​+19,6 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à +14 en juin.

La composante des nouvelles commandes ressort à ​​​+3,5 en juin après +22,7​ le mois dernier et celle de l'emploi à ​​​+9,6 après ​​+8,3 en mai​.​

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a baissé pour atteindre +30,1 après +33,5 en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet, écité par Augustin Turpin)