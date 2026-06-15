USA-Baisse plus forte que prévu de l'indice d'activité "Empire State" en juin

L'activité manufacturière dans la région de New York a baissé plus que prévu en juin, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" passe à +5,7 après +19,6 en mai.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à +14 en juin.
La composante des nouvelles commandes ressort à +3,5 en juin après +22,7 le mois dernier et celle de l'emploi à +9,6 après +8,3 en mai.
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a baissé pour atteindre +30,1 après +33,5 en mai.
(Rédigé par Matthieu Huchet, écité par Augustin Turpin)
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