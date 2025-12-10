USA: baisse moins forte que prévu des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 17:28
Les stocks de brut ont reculé de 1,8 millions de barils à 425,7 millions lors de la semaine du 5 décembre, là où les économistes attendaient en moyenne une baisse de 2,3 millions de barils.
Les stocks d'essence ont progressé de leur côté de 6,4 millions de barils, tandis que les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique se sont accrus de 2,5 millions de barils.
Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est amélioré de son côté de 0,4 point de base à 94,5%.
Vers 11h15 (heure de New York), le brut léger américain n'affichait que peu de réaction à ces chiffres, le WTI cédant autour de 0,9% à 57,7 dollars.
A lire aussi
-
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée ... Lire la suite
-
Exosens , en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR). Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire ... Lire la suite
-
L'Union européenne va-t-elle sauver les dénominations "burger végétarien" et "saucisses végétales" ? Les Etats membres et les eurodéputés n'ont pas réussi à trancher mercredi sur l'avenir de ces appellations contestées par les éleveurs. De nouvelles discussions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer