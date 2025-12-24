USA-Baisse inattendue des inscriptions au chômage à 214.000

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 décembre, à 214.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 224.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 216.750 contre 217.500 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,923 million lors de la semaine au 13 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,885 million (révisé de 1,897 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)