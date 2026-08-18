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USA : baisse des prix à l'importation et à l'exportation en juillet
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 14:41
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Aux Etats-Unis, l'indice des prix à l'exportation a reculé de 1,3% en juillet, alors qu'il était attendu en légère progression de 0,2% après une baisse de 0,7% en juin, donnée révisée de -0,6%.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le recul des prix des exportations non agricoles a plus que compensé la hausse des prix des exportations agricoles. Sur un an, les prix des exportations américaines ont augmenté de 8,2%.

De son côté, l'indice des prix à l'importation s'est affaissé de 0,4%, alors que les analystes tablaient sur une légère progression de 0,1%. La variation du mois de juin est passée de 0,3 à -0,3%.

La baisse enregistrée en juillet constitue le plus fort recul mensuel depuis mai 2025, lorsque l'indice des prix avait diminué de 0,5%. Malgré cette baisse mensuelle, les prix des importations américaines ont augmenté de 5,9% entre juillet 2025 et juillet 2026.

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