USA: baisse de la confiance des ménages du Michigan information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs américains s'est bien dégradée en avril, mais à un rythme toutefois moins prononcé qu'estimé initialement, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



Son indice de confiance est finalement ressorti à 52,2, un niveau légèrement supérieur à la première estimation (50,8), mais toujours en très net recul par rapport au niveau de 98,3 atteint en mars.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a baissé à 59,8, après 63,8 le mois passé, tandis que celle mesurant leurs anticipations ressort à 47,3 à comparer avec 52,6 en mars.



Les perspectives d'inflation à un an an s'établissent quant à elles à 6,5%, soit un pic depuis 1981, contre 5% le mois dernier.





