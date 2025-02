USA: baisse de l'indice des indicateurs avancés en janvier information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité aux Etats-Unis, est ressorti en baisse au mois de janvier d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un prochain ralentissement de l'économie.



L'indice précurseur a baissé de 0,3% à 101,5 le mois dernier après une progression de 0,1% en décembre, alors que les analystes l'attendaient stable.



D'après les prévisions du Conference Board, le PIB des Etats-Unis devrait croître à un rythme de 2,3% cette année, avec une croissance plus solide au premier semestre qu'au second.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.