Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Apple visé par plusieurs enquêtes pour tromperie Reuters • 23/07/2020 à 21:40









SAN FRANCISCO, 23 juillet (Reuters) - Plusieurs Etats américains ont ouvert des enquêtes visant Apple AAPL.O qu'ils soupçonnent de tromper ses clients, montre un document daté de mars qu'une organisation spécialisée dans la surveillance des grands groupes technologiques a pu consulter. Le procureur général du Texas pourrait ainsi lancer des poursuites contre la marque à la pomme en s'appuyant sur la législation sur les pratiques commerciales trompeuses, dit ce document obtenu par Tech Transparency Project. Aucun commentaire n'a pu être obtenu par Reuters ni auprès de la justice texane ni auprès d'Apple. Apple a déjà été confronté à procédure en nom collectif après avoir dû admettre avoir ralenti les performances de certains de ses appareils équipés. Ce dossier avait alors conduit Apple à accepter de verser jusqu'à 500 millions de dollars pour éteindre la procédure. (Stephen Nellis à San Francisco et Neha Malara; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -4.55%