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USA : amélioration surprise de la confiance des consommateurs en avril
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 16:08

Selon le Conference Board, au mois d'avril, l'indice mesurant la confiance des consommateurs s'est amélioré en s'installant à 92,8 points. Les analystes tablaient plutôt sur une dégradation de 91,8 en mars, à 89,2 points. A 92,8 points, cette statistique est à son plus haut niveau depuis octobre 2025.

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