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USA : amélioration supérieure aux attentes du déficit commercial
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 14:37

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance s'est amélioré plus que prévu en avril. Selon des données préliminaires, il est passé de 85,30 milliards de dollars en mars (donnée révisée à la baisse de 87,45), à 82,40 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur -86,70.

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