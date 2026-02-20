 Aller au contenu principal
USA-Amélioration moins forte que prévu du moral des ménages en février
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 16:15

Le moral des ménages américains s'est moins amelioré que prévu initialement en février, montrent vendredi les résultats définitives de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a progressé à 56,6 ce mois-ci, contre une estimation initiale de 57,3, après 56,4 en janvier

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 56,6 ce mois-ci après 55,4 le mois précédent et une estimation à 58,3. Celle des perspectives a baissé à 56,6 en février, conformément à l'estimation, contre 57,0 en janvier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

