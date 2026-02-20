USA-Amélioration moins forte que prévu du moral des ménages en février

Le moral des ménages américains s'est moins amelioré que prévu initialement en février, montrent vendredi les résultats définitives de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a progressé à 56,6 ce mois-ci, contre une estimation initiale de 57,3, après 56,4 en janvier
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 56,6 ce mois-ci après 55,4 le mois précédent et une estimation à 58,3. Celle des perspectives a baissé à 56,6 en février, conformément à l'estimation, contre 57,0 en janvier.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)
