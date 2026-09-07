USA-Accident à Miami d'un avion-cargo d'Amazon Prime, cinq morts

Au moins cinq personnes ont été tuées dimanche à l'aéroport international de Miami après qu'un avion-cargo d'Amazon Prime Air est sorti de piste et s'est écrasé, ont dit les autorités locales, indiquant que toutes les pistes d'atterrissage de l'aéroport ont été fermées à la suite de l'incident.

Cinq personnes ont également été blessées, dont trois se trouvent dans un état grave, ont précisé des représentants locaux lors d'une conférence de presse.

Plusieurs véhicules au sol ont été percutés par l'appareil Prime Air quand celui-ci est sorti de piste peu avant 14h00 (18h00 GMT).

Via le réseau social X, le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que toutes les pistes d'atterrissage de l'aéroport international de Miami étaient fermées à 19h00 GMT et que les voyageurs devaient s'"attendre à des retards importants et à de possibles annulations" de vols.

L'avion accidenté est un Boeing 767-300 qui était arrivé en provenance de San Juan à Porto Rico, d'après l'administration américaine de l'aviation civile (FAA).

Une porte-parole d'Amazon a déclaré que la compagnie de fret aérien 21 Air opérait cet appareil pour Amazon. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de 21 Air.

"Nous travaillons étroitement avec les responsables et autorités locaux pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé", a dit cette porte-parole d'Amazon dans un communiqué. "Pour l'heure, notre priorité absolue est la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées".

La FAA a fait savoir qu'elle ouvrirait une enquête sur l'accident.

(Bianca Flowers à Chicago, Stephen Culp à New York et Chandni Shah à Bangalore)