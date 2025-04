USA: +62.000 emplois privés en avril selon ADP information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 62.000 emplois en avril, à en croire le rapport mensuel du cabinet ADP, un niveau largement inférieur aux attentes et à comparer aux 155.000 annoncées le mois précédent.



ADP précise que les services d'enseignement et de santé, d'information et les services professionnels et commerciaux ont perdu des emplois, tandis que l'embauche a été modérée dans les autres secteurs.



'Les employeurs tentent de concilier l'incertitude politique et celle des consommateurs avec une série de données économiques généralement positives. Il peut être difficile de prendre des décisions d'embauche dans un tel environnement', explique-t-il.





