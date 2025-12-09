 Aller au contenu principal
USA : 4750 emplois crées selon une estimation hebdomadaire du rapport ADP
information fournie par AOF 09/12/2025 à 14:31

(AOF) - Le secteur privé américain a créé 4 750 emplois selon une estimation hebdomadaire du rapport ADP, instaurée tous les mardis depuis le 28 octobre dernier. Il s'agit des premières créations de postes depuis la semaine du 20 au 26 octobre (première semaine mesurée par cet indicateur). Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois en octobre, après en avoir détruit 32 000 en septembre. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

