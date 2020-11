Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Vague historique de victoires des personnes LGBT+ Reuters • 04/11/2020 à 12:49









par Hugo Greenhalgh LONDRES, 4 novembre (Thomson Reuters Foundation) - Les candidats LGBT+ ont remporté plusieurs victoires importantes lors des élections de mardi aux Etats-Unis, comme Sarah McBride qui est devenue la première personne ouvertement transgenre à remporter un siège au Sénat, montrent les premiers résultats. Selon des estimations, au moins 35 des 574 candidats LGBT+ inscrits pour cette élection - un record - auraient décroché mercredi matin un siège au Congrès, Ritchie Torres devenant le premier afro-latino homosexuel et Mondaire Jones le premier noir gay à y siéger. "Les victoires de ce soir pour les personnes LGBTQ de couleur et les Américains transgenres à travers le pays sont historiques et attendues depuis longtemps", a souligné dans un communiqué Sarah Kate Ellis, présidente de l'organisation GLAAD qui défend les droits des personnes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles). "Leurs victoires représentent un bond en avant pour l'acceptation des LGBTQ et une demande pour plus de progrès et d'égalité soulignée ici même par leur présence", a-t-elle ajouté. Un sondage de sortie des urnes de l'institut Edison Research suggère que les personnes LGBT+ représentent 7% du total de l'électorat américain en 2020, soit davantage que les 4,5% estimés dans la population adulte du pays. Elles représentaient 6% de l'électorat en 2018, lors des élections de mi-mandat, et 5% lors de la présidentielle de 2016. "Au cours des trois dernières élections, la part des électeurs LGBTQ n'a cessé d'augmenter, renforçant notre communauté comme une circonscription électorale en croissance que les responsables politiques doivent courtiser", observe Alphonso David, le président de Human Rights Campaign, un groupe de défense des LGBT, cité dans un communiqué. "Nos problèmes comptent, nos votes comptent et les responsables politiques du pays en ont pris note", ajoute-t-il. Sarah McBride, qui a remporté un siège de sénatrice dans l'Etat du Delaware, écrit pour sa part sur Twitter que sa victoire "montre à un enfant LGBTQ que notre démocratie est assez grande pour eux aussi". (version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

