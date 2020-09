Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Une victoire démocrate serait légèrement positive pour le S&P-500-Goldman Sachs Reuters • 29/09/2020 à 16:21









LONDRES, 29 septembre (Reuters) - Une victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine le 3 novembre, avec les deux chambres du Congrès dominées par le Parti démocrate, aurait un effet légèrement positif sur les bénéfices des sociétés du S&P-500 jusqu'en 2024, estiment les analystes de Goldman Sachs. La banque d'investissement souligne que ses prévisions contrastent fortement avec les attentes de la plupart des acteurs du marché qui estiment qu'"une vague démocrate aura des répercussions majeures sur les bénéfices". Goldman projette une révision à la hausse de 4% d'ici 2024 de ses prévisions de bénéfices de base si le candidat Joe Biden est élu président. "Du point de vue des bénéfices, une victoire démocrate pourrait avoir un impact net légèrement positif sur la trajectoire des bénéfices du S&P-500", écrivent les analystes de Goldman Sachs dans une note de recherche, ajoutant que d'autres facteurs devraient jouer un rôle plus important dans la création de futurs bénéfices. "A moyen terme, l'élaboration d'un vaccin, la progression de la reprise économique et la politique monétaire de la Réserve fédérale seront plus importants pour déterminer les valorisations des actions que le résultat de l'élection." (Julien Ponthus, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

