USA 2020-Une élue du Michigan dénonce une manifestation pro-Trump armée devant chez elle

7 décembre (Reuters) - La secrétaire d'Etat du Michigan, Jocelyn Benson, a dénoncé une manifestation devant son domicile de plusieurs dizaines d'individus armés qui scandaient des slogans dénonçant une prétendue fraude électorale. Les autorités du Michigan ont certifié le 23 novembre les résultats du scrutin présidentiel dans l'Etat donnant la victoire à Joe Biden, une étape importante dans la victoire du candidat démocrate à l'échelle nationale face à Donald Trump. Mais ce dernier n'a toujours pas admis sa défaite et continue de dénoncer une fraude électorale à grande échelle dont lui et ses avocats n'ont pas apporté la moindre preuve. Les manifestants rassemblés devant le domicile de Jocelyn Benson samedi brandissaient des pancartes appelant à "arrêter le vol" de l'élection et scandaient le même slogan, selon plusieurs vidéos publiées sur des réseaux sociaux. Dans un communiqué sur Twitter dimanche, Jocelyn Benson a déclaré que les manifestants tentaient de propager de fausses informations sur la sécurité et la fiabilité du système électoral. "Ils m'ont prise pour cible en tant que directrice des élections du Michigan. Mais les menaces de ceux qui étaient rassemblés ne visaient en fait ni moi ni aucun autre responsable élu de cet Etat: elles visaient les électeurs." L'Attorney General (équivalent du ministre de la Justice) de l'Etat, Dana Nessal, a dénoncé de son côté "un comportement d'émeutiers". La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui s'est publiquement opposée à Donald Trump sur la gestion des mesures de restriction contre la propagation du coronavirus, a été visée par un projet d'enlèvement de membres d'une organisation d'extrême droite, avait annoncé la justice en octobre. (Akriti Bhalla à Bangalore, version française Marc Angrand)

