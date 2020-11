Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump quittera la Maison blanche si le collège électoral vote pour Biden Reuters • 27/11/2020 à 00:00









LOS ANGELES, 26 novembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a déclaré jeudi qu'il quitterait la Maison blanche si le collège électoral américain votait pour le président élu démocrate, Joe Biden. Dans ce qui s'apparente le plus à une concession, Donald Trump a annoncé que si le collège électoral confirmait l'élection de Joe Biden, il quitterait la Maison blanche. L'investiture de Joe Biden doit se dérouler le 20 janvier prochain. (Tim Reid, version française Camille Raynaud)

