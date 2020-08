Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump pourrait prononcer son discours de nomination à la Maison blanche Reuters • 05/08/2020 à 16:02









(Corrige titre et 1er para) WASHINGTON, 5 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump, candidat à un nouveau mandat pour l'élection du 3 novembre, a annoncé mercredi qu'il prononcera probablement à la Maison blanche son discours de nomination pour la présidentielle. "Nous y réfléchissons. Nous envisageons de le faire de la Maison blanche", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Fox News. "C'est l'option la plus simple. Ce serait de loin la moins chère pour le pays", a-t-il expliqué. "Je vais probablement faire le mien en direct de la Maison Blanche", a-t-il ajouté. La décision de prononcer ce discours à la Maison blanche n'a pas encore été définitivement arrêtée, a cependant déclaré Donald Trump, expliquant que cela posait quelques difficultés sans plus de précisions. (Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

