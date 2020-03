Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump n'annulera pas la convention du Parti républicain en août Reuters • 27/03/2020 à 03:45









WASHINGTON, 27 mars (Reuters) - Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'annulerait pas la convention nationale du Parti républicain, prévue en août en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, à cause du coronavirus. S'exprimant dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News, le président américain a dit penser que le pays aura surmonté la pandémie d'ici là. "Nous n'allons pas annuler", a-t-il dit. "Nous serons dans une situation géniale bien avant cette date". Donald Trump, qui brigue un second mandat, est assuré d'être investi comme le candidat républicain pour le scrutin du 3 novembre prochain lors de la convention prévue à Charlotte, en Caroline du Nord. Le coronavirus a contaminé plus de 82.000 personnes aux Etats-Unis, selon un décompte réalisé par Reuters sur la base des données communiquées par les autorités sanitaires américaines, soit le plus grand nombre de cas d'infections au monde, devant la Chine, où le virus est apparu en décembre dernier. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

