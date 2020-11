Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump limoge le chef de la cybersécurité, qui défendait l'intégrité du vote Reuters • 18/11/2020 à 03:17









(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires) par Joseph Menn et Christopher Bing SAN FRANCISCO/WASHINGTON, 18 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé mardi sur Twitter avoir limogé le directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa), Chris Krebs, accusant sans preuve celui-ci d'avoir effectué un communiqué "très inexact" sur l'intégrité de l'élection présidentielle américain du 3 novembre. Le président républicain sortant a multiplié sans fondement les accusations de fraude électorale et refuse de reconnaître la victoire de son rival démocrate Joe Biden. Sa campagne a engagé des recours en justice dans plusieurs Etats décisifs pour contester les résultats, bien que des représentants électoraux des deux partis ont dit n'avoir pas constaté d'irrégularités. Reuters, citant trois personnes au fait de la question, a rapporté la semaine dernière que Chris Krebs avait confié à des associés qu'il s'attendait à être limogé. Chris Krebs, qui a oeuvré à protéger le scrutin contre les attaques informatiques, s'est attiré les foudres de la Maison blanche pour ses efforts face à la désinformation, ont dit les sources. La Cisa avait mis en place un site, "Rumor Control", destiné à lutter contre les fausses informations sur l'élection. Donald Trump a tweeté mardi que Chris Krebs avait garanti à la population que l'élection présidentielle avait été protégée alors même qu'il y a eu, selon Trump, des "irrégularités massives et une fraude - dont des personnes décédées qui ont voté". Les machines électorales ont commis des erreurs ayant attribué des votes Trump à Biden, a-t-il ajouté. Twitter a très rapidement apposé une mention aux messages publiés par le président sortant pour avertir de la véracité contestée des propos de celui-ci sur le scrutin. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de la Cisa. L'équipe de campagne de Joe Biden n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Les informations de Reuters la semaine passée ont donné lieu à une vague de soutien à l'égard de Chris Krebs, félicité par des experts sécuritaires à travers le pays pour son travail bipartisan durant les deux dernières années. Chris Krebs n'a pas fait machine arrière sur ses propos. "Honoré d'avoir servi. Nous avons bien fait les choses. Protéger aujourd'hui, préserver demain", a-t-il déclaré mardi soir sur son compte Twitter personnel. Comme d'autres représentants fédéraux tombés avant lui en disgrâce aux yeux de Donald Trump, Chris Krebs a appris son limogeage à la lecture du tweet de l'actuel locataire de la Maison blanche, a déclaré une personne proche de Krebs. (avec Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.