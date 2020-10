Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump et Biden dans le Midwest, l'épidémie de coronavirus progresse Reuters • 31/10/2020 à 03:30









MILWAUKEE, ROCHESTER, 31 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, et son rival démocrate, Joe Biden, cherchaient les soutiens dans les États du Midwest où l'épidémie de coronavirus progresse. Donald Trump a critiqué les gouverneurs démocrates ayant imposés des restrictions et a déclaré que Joe Biden interdirait aux Américains de se rassembler pour les fêtes et d'autres grandes occasions s'il était élu. Trump a laissé éclater sa colère contre le système médical américain, affirmant à tort que les médecins sont incités à faire augmenter le nombre de morts. "Nos médecins reçoivent plus d'argent si quelqu'un meurt du COVID-19", a-t-il déclaré à Waterford, dans le Michigan. Joe Biden a accusé Donald Trump d'avoir "abandonné" la bataille contre le coronavirus et a déclaré qu'il ne devrait pas attaquer le personnel médical. "Contrairement à Donald Trump, nous n'abandonnerons pas face au virus", a-t-il dit lors d'un meeting à Saint Paul dans le Minnesota. La pandémie de coronavirus, qui a fait près de 229.000 morts aux Etats-Unis, domine les débats alors que le jour de l'élection approche. (Trevor Hunnicutt et Alexandra Alper; version française Camille Raynaud)

