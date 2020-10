Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump et Biden courtisent les électeurs en Pennsylvanie Reuters • 27/10/2020 à 03:57









MARTINSBURG/CHESTER, Pennsylvanie, 27 octobre (Reuters) - A moins de huit jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a tenu lundi trois meeting de campagne en Pennsylvanie, Etat clé pour remporter l'élection, alors que Joe Biden y faisait une apparition discrète. "Si nous gagnons en Pennsylvanie, nous gagnons le match", a déclaré Donald Trump lors de son troisième et dernier meeting de la journée à Martinsburg, prédisant une victoire dans l'Etat bien que la plupart des sondages le montrent derrière son rival démocrate, Joe Biden. Joe Biden est lui aussi apparu en Pennsylvanie, où il a rencontré des bénévoles et parlé avec des journalistes. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle a déclaré ne pas être "trop sûr de lui" mais espérer qu'"avec la grâce de Dieu", il remporterait la victoire dans son Etat natal. Joe Biden a aussi intensifié ses critiques contre Donald Trump et sa gestion de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. "Ce qu'il faut retenir, c'est que Donald Trump est le pire des présidents, la pire personne pour nous guider durant cette pandémie." Malgré une forte avance de Joe Biden dans les sondages nationaux, le scrutin s'annonce plus serré dans plusieurs Etats pivots. En Pennsylvanie, Joe Biden est crédité de 50% d'intentions de vote contre 45% pour le président sortant, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi. (Steve Holland, Andrea Shalal, Michael Martina, Daphne Psaledakis, Lisa Lambert, Mike Stone, Ernest Scheyder, Will Dunham et James Oliphant; version française Camille Raynaud)

