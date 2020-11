Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump autorise son administration à entamer la transition Reuters • 24/11/2020 à 05:50









(Précisions) par Jeff Mason et Trevor Hunnicutt WASHINGTON/WILMINGTON, Delaware, 24 novembre (Reuters) - D onald Trump a autorisé lundi l'administration américaine à entamer le processus de transition pour le président élu Joe Biden, lui donnant accès à des fonds et des compte-rendus, alors même que le président sortant a promis de continuer à contester les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre. L'actuel locataire républicain de la Maison blanche dénonce sans preuve une vaste fraude électorale. S'il n'a toujours pas reconnu la victoire de son rival démocrate, l'annonce effectuée lundi constitue un virage et ce qui se rapproche jusqu'à présent le plus d'un aveu de défaite. Les démarches juridiques de la campagne Trump pour inverser les résultats dans des Etats clés ont presque toutes échoué, et un nombre croissant de républicains ont exhorté le président sortant à permettre que la transition débute. Sans attendre des fonds fédéraux ni une concession de Donald Trump, Joe Biden a commencé à composer son équipe gouvernementale, notamment en matière de diplomatie avec de nouvelles nominations annoncées lundi. Depuis que Joe Biden a été donné vainqueur le 7 novembre de l'élection présidentielle, les détracteurs ont accusé Donald Trump de nuire à la démocratie américaine et à la capacité de la future administration de lutter contre l'épidémie de coronavirus en refusant d'accepter les résultats du scrutin. Les services généraux de l'administration américaine (GSA) ont fait savoir lundi à Joe Biden qu'il pouvait formellement débuter le processus de transition. Dans une lettre, la directrice des GSA, Emily Murphy, a déclaré que le président élu et son équipe avaient désormais accès à des ressources qui étaient jusque-là bloquées du fait de procédures juridiques contestant les résultats du scrutin. Cette annonce est intervenue après que le Michigan a certifié dans la journée les résultats donnant Joe Biden vainqueur dans cet Etat crucial, un revers pour la campagne Trump dans ses efforts pour inverser l'issue du scrutin - des efforts qui apparaissent de plus en plus vains. Joe Biden est crédité de 306 grands électeurs, soit un nombre nettement supérieur à la majorité de 270 voix au Collège électoral nécessaire pour être désigné président; Donald Trump en a obtenu 232. Le démocrate devance aussi le républicain dans le vote populaire à l'échelle nationale, avec plus de 6 millions de suffrages supplémentaires. "CE QUI SE RAPPROCHE LE PLUS" D'UN AVEU DE DÉFAITE Donald Trump et ses conseillers ont déclaré que la bataille juridique n'était pas terminée, mais l'annonce du président sortant sur Twitter est un signe que la Maison blanche reconnaît qu'il est temps de tourner la page. "Notre affaire continue avec fermeté, nous allons continuer de nous battre, et j'ai confiance que nous allons l'emporter ! Néanmoins, dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande qu'Emily et son équipe fassent le nécessaire en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j'ai dit à mon équipe de faire de même", a écrit Donald Trump sur le réseau social. Un conseiller du président républicain a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un aveu de défaite. L'équipe de transition de Joe Biden a déclaré dans un communiqué qu'elle débuterait les réunions avec des représentants du gouvernement fédéral afin de discuter de la lutte contre la crise sanitaire et de questions de sécurité nationale. Deux représentants de l'administration Trump ont déclaré à Reuters que les équipes de Biden pourraient entamer les contacts dès ce mardi. "C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une reconnaissance (de défaite) de la part du président Trump", a déclaré le chef de file de la minorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer. Le feu vert des GSA était nécessaire pour que l'équipe de Joe Biden puisse disposer de fonds et d'accès fédéraux d'ici à son investiture le 20 janvier prochain. Le président élu et la vice-présidente élue Kamala Harris devraient aussi recevoir les compte-rendus de sécurité nationale transmis à Donald Trump. Les GSA avaient fait savoir plus tôt ce mois-ci qu'Emily Murphy, nommée par Donald Trump en 2017, approuverait formellement le début de la transition lorsque le vainqueur de l'élection présidentielle serait clair. "Contrairement aux articles de presse et aux insinuations, ma décision n'a pas été prise par crainte ou par favoritisme", a écrit Emily Murphy dans la lettre, assurant avoir pris la décision par elle-même. "Je n'ai jamais reçu de pressions sur le contenu ou le timing de ma décision". La loi de 1963 sur la transition présidentielle ("Presidential Transition Act") ne fixe pas précisément aux GSA une date butoir pour agir. Cependant, les GSA engagent traditionnellement la transition dès que les principaux groupes de presse américains déclarent un vainqueur. (avec Andrea Shalal, David Shepardson, James Oliphant, Patricia Zengerle, Julia Harte, Michael Martina, Susan Heavey et David Morgan; version française Jean Terzian)

